Altan Elmas: Yabancıya satıştan elde edilen gelir artacak

'Türkiye için kazanç vakti' kampanyası sürerken gayrimenkulün önde gelenleri 3 binin üzerinde konut satışı yaptıklarını açıkladı.

YABANCILARIN VATANDAŞLIK ALMASI KOLAYLAŞTI

Bu süre içinde bir de yabancıların daha kolay vatandaşlık alabilmesi için bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle; 500 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilirken, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan ve en az 50 kişiye istihdam sağlayanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek.

"GELİR YÜZDE 50 ARTABİLİR"

Konuyu değerlendiren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Rakamın 250 bin dolara inmesiyle hem ülkemize, hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlanacaktır. Yıl sonunda yabancıya satıştan elde edilen gelir yüzde 50 artabilir.” ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI"

Düzenlemenin rekor getireceğini belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, “Bildiğiniz üzere yabancıya geçen sene 22 bin 200 konut satıldı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yeni düzenleme ile geçen sene yapılan tüm satışı önümüzdeki ay gerçekleştirebiliriz. Yıl sonu ise bu rakam 30 bine ulaşabilir.” dedi.