Altan Elmas'tan proje açıklaması

İstanbul merkezli gayrimenkul geliştiricileri, yönünü İzmir’e çevirdi. Pek çok firma İzmir’de projeye başlarken, pek çoğu da yer arayışında. Ayrıca Emlak Konut GYO’nun bölgedeki arazilerinin de ihaleleriyle bölgeye ilgi de arttı.

SUR YAPI RUHSATINI BEKLİYOR

Konut, ofis, otel gibi çeşitli yatırımların yeni merkezi haline gelen İzmir’in uzun yıllar sektörün gündeminde önemli yer alması bekleniyor. Ayrıca Emlak Konut GYO’nun bölgedeki arazilerinin de ihaleleriyle bölgeye ilgi de arttı. Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre bölgede proje hazırlığını tamamlayan Sur Yapı ruhsatını bekliyor.

KONUTDER'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ay sonuna kadar ruhsatlarını almaları durumunda projeye başlayacaklarını ifade etti.

"CANLILIK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK"

İzmir’de artan yatırımlara ve potansiyele dikkat çeken Elmas, “İzmir, son dönemde konut fiyatları en çok artan illerden bir tanesi. İzmir’in konut piyasasında bir canlılık var, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Yatırım noktasında uzun dönem geride kaldı. O yüzden talep de var. Bu da sektör tarafından değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Daha önce proje üretip ara veren, ya da bölgede ilk projesini üretecek gayrimenkul firmaları yeni çalışmalarına başladı. Dap Yapı, bölgeye 500 konutluk rezidans projesiyle giriş yapacak.