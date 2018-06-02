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Altgeçide takılarak devrilen tır trafiği felç etti

Bakırköy sahil yolundaki altgeçide çarpan tır yan devrildi. Devrildiği sırada başka bir aracın daha altgeçitte sıkışmasına neden olan tır çekici yardımıyla kaldırıldı.

İHA | 02.06.2018 - 21:32..
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Saat 16.30 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Havalimanı istikametinde Hava Harp Okulu önünde bulunan alt geçitte meydana gelen olayda, 34 HS 2161 plakalı tır alt geçitten geçiş yaptığı sırada taşıdığı boş konteynır geçide takıldı.

Çarpma etkisiyle devrilmeye başlayan tır bu sırada seyir halinde olan 34 PL 9350 plakalı aracı sıkıştırdı. Tır sürücüsü araç içerisinde sıkışırken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Altgeçide takılarak devrilen tır trafiği felç etti

ŞERİT ÇEKİLDİ

Yan yatan tır içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı olay yerini güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Altgeçide takılarak devrilen tır trafiği felç etti

TRAFİK KİTLENDİ

Alt geçidin altından çekici yardımıyla çıkartılan tırın mazot ve yağı yola döküldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Altgeçide takılarak devrilen tır trafiği felç etti

Kazanın olduğu istikamette trafik uzun kuyruklar oluştu. Trafik uzun bir süre tek şeritten sağlanırken tırın kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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