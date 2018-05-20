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Altın Çağda Bilim sergisi ilgi görüyor

Önemli bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AA | 20.05.2018 - 09:31..
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İslam medeniyetinin bilim, teknoloji ve güzel sanatlar gibi birçok alanında toplumların gelişimine katkıda bulunan ve yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı Altın Çağda Bilim sergisi, ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Altın Çağda Bilim sergisi ilgi görüyor

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın yanında kurulan dev çadırda gerçekleştirilen, 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşlarının minyatür olarak sergilendiği sergi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Altın Çağda Bilim sergisi ilgi görüyor

22 MAYIS'A KADAR AÇIK

Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Sergi, ziyaretçilere sunduğu icatlar, keşifler ve gözlerden saklanan tarihin gerçekleri ile İslam medeniyetindeki bilimsel ve kültürel hazineyi, onları görmek isteyen insanlara uygulamalı olarak gösteriyor. Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

Altın Çağda Bilim sergisi ilgi görüyor

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