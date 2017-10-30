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'Altın çilek' Karadeniz'de yetiştirilmeye başlandı

Karadeniz'de altın çilek üretimi başladı ve halkın tüketimine sunuldu.

30.10.2017 - 11:59
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Güney Amerika'da yetiştirilen ve halk arasında 'süper meyve' olarak adlandırılan 'altın çilek'in artık Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştirildiğini belirten Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, bölgede üretimi artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

'Altın çilek' Karadeniz'de yetiştirilmeye başlandı

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ FARKLI ÜRÜNLERLE BULUŞTURMAK"

Demir, "Ziraat Fakültesi olarak son yıllardaki hedeflerimizden bir tanesi, bu bölgemizdeki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve halkımızı hem daha kaliteli hem de farklı ürünlerle buluşturmak. Bunun için de çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Bu noktada, fakültemiz bahçe bilgileri bölümümüzde, bu bölgemizde de yetişebileceğine inandığımız, kamuoyunda da çokça bilinen altın çileği bu bölgeye getirdik. Deneme çalışmalarını yaptık. Bu sene de altın çilek üretimine başlayarak, halkımızın tüketimine sunduk." diye konuştu.

"BU BÖLGEDE YENİ BİR ÜRÜN TÜKETİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Bafra İlçesi'ndeki deneme istasyonlarında, çiftçilerin de görebileceği bir sorunla karşılaştıklarında bilgi alabilecekleri çalışmaları yaygınlaştırdıklarını belirten Prof. Dr. Demir, "Bu bölgede, yeni bir ürünün tüketilebileceğini göstereceğiz. İçerisindeki besin maddeleri, 7 derde değil; her de deva bitkiler arasında." dedi.

'Altın çilek' Karadeniz'de yetiştirilmeye başlandı

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