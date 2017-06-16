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Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

Altının onsu, son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 dolar görmesinin ardından şu dakikalarda 1.254 dolar seviyesinde bulunuyor.

16.06.2017 - 11:25
  1. Haberler
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Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'in "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası 1.280,59 dolardan 1.257 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 1.254 dolardan günü tamamladı.

Bugün, Asya piyasalarında son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 doları gören altının ons fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 1.254,77 dolardan işlem görüyor.

ALTININ GRAMI 142 LİRAYI GÖRDÜ, ÇEYREK 233

Altının gram fiyatı dün dolar/TL'nin 3,5265'e yükselmesinin ardından 142,4 lirayı gördü. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz artırımından sonra, dolar endeksinde ve ABD 10 tahvil faizlerinde yükselişlerin sürdüğünü söyledi. Memiş, doların güçlü duruşunun emtia fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ettiğini belirterek, altının onsunda 1.245 doların önemli destek konumuna geldiğini ifade etti.

Tepki alımları gelmesi durumunda 1.270 dolar ve devamında 1.280 dolar seviyelerini görülebileceğini kaydeden Memiş, teknik açından altının gram fiyatında ise 141,4 liranın destek, 142,4 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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