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Altın şubat ayında yatırımcıyı memnun etmedi

Altının gram fiyatı şubat ayında yüzde 1'e yakın değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

AA | 04.03.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altın şubat ayında yatırımcıyı memnun etmedi

Küresel piyasalarda azalan siyasi ve jeopolitik risklerin ve değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları şubat ayında satıcılı bir seyir izledi.

Şubatta 1.361 dolara kadar yükselmesine karşı bu seviyede tutunamayan altının ons fiyatı 1.307 dolara kadar gerilerken, aylık bazda şubatı yüzde 2,11 azalışla 1.317,7 dolardan tamamladı.

165 LİRAYI TEST ETTİ

Altının gram fiyatı da aynı dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından, ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybetti.

YÜZDE 1'LİK DEĞER KAYBI

Bu dönemde yüzde 1'e yakın değer kaybeden altının gram fiyatı 161 liradan ayı tamamlarken yatırımcısını üzdü.

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