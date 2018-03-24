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Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 lirayı gördü.

AA | 24.03.2018 - 11:21..
  1. Haberler
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ALTIN

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

YÜZDE 4,3'LÜK GETİRİ

Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, özellikle Trump'ın attığı adımların küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını ve yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini bildirdi. Küresel piyasalardaki bu tedirginlikle cuma günü 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.350,45 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,6 getiri sağladı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ve gelecek dönemde emtia ve döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yatırımcıların güvenli limanlara olan yönelimlerinin devam edebileceğini dile getirdi.

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