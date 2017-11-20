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Altının gramı 161 liradan işlem görüyor

Gram altın 161 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını da 1.077 liradan satılıyor.

20.11.2017 - 10:30
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Altının gramı 161 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe bağlı olarak yurt içi piyasalar kapandıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 161,5 liraya kadar çıkan gram altın, günü yüzde 1,5 değer kazancıyla 161,2 liradan tamamladı.

161 LİRADA DENGELENDİ

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 161 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.291 dolardan işlem görüyor.

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