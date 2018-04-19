20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 arasında Amanos Dağları'nda düzenlenen ve aralarında sözde lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili yeni detay ortaya çıktı.

2 ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Osmaniye'de 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Delil Teman" kod adlı Yusuf Buldağ isimli teröristin 2011 yılında Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde trafik polisleri Mehmet Ali Ünal ve Vahap Alagöz'ün şehit edilmesi olayını gerçekleştirenlerden biri olduğu tespit edildi.

Amanos Dağları'nda teröristlere geçit yok FOTO GALERİ

AMANOS TERÖRİSTLERE MEZAR OLDU

Hatay Valiliği, Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonlarda 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında sözde lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.