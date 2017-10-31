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Amasya'da 44 öğrenci gıdadan zehirlendi

Kentte faaliyet gösteren bir Kur'an kursundan 44 öğrenci, yemek yedikten sonra fenalaşmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

31.10.2017 - 03:02
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Kent merkezinde faaliyet gösteren Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine durum kurs yöneticilerine bildirildi.

Yurt görevlileri, rahatsızlanan 44 öğrenciyi araçlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Amasya'da 44 öğrenci gıdadan zehirlendi

Bu öğrencilerin, mevlit yapılan bir evden getirilen tavuklu pilavı yediklerini söylemesi üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

Hastaneye gelen Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

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