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Amasya'da Curling salonu açılıyor

Amasya'da çalışmaları devam eden bitince Türkiye'nin 3'üncü curling spor salonunda sona gelindi.

DHA | 27.07.2018 - 15:44..
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Erzurum ve Trabzon’dan sonra 3'üncü curling salonunun Amasya'da yapılacağı öğrenildi. Tesis inşaatının Kurban Bayramı'na kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

Amasya'da Curling salonu açılıyor

Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan olimpik branşları Amasya'ya kazandırmaya devam ettiklerini belirten Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, "Curling, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan olimpik bir spor ve il bazında baktığınız zaman Erzurum ve Trabzon’da şu an var. Biz şu an da üçüncüyü yapıyoruz. Türkiye'de 8 tane planlandı. Fakat Amasya olarak ilklerden olmuş olacağız." açıklamasında bulundu.

Amasya'da Curling salonu açılıyor

"7'DEN 77'YE HERKESİN YAPABİLECEĞİ SPOR"

Curling sporunu herkesin yapması için çaba sarf ettiklerini belirten Abdullah Kodek, "Curling gibi yeni gelişmeye başlayan sporları biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu branşlarda başarının gelmesi ilk başlayanlar için çok önemli, bununla ilgili de altyapı çalışmalarımızı da bitirdik. Curling Federasyon Başkanımız Kenan Şebin Bey geçen hafta Amasya’da idi. Burada gerekli incelemelerde bulundu. Curling ile ilgili antrenör ve hakemlik kurslarımızda önümüzdeki hafta itibariyle açacağız. Bir diğeri floor curling, curlingin bir diğer dalı olan her yerde yapılan engelliler, veteranlara, yaşlılara ve 7’den 77’ye herkesin yapabileceği bir spor, ilimizde de biz bunu canlandırmak istiyoruz" dedi.

Amasya'da Curling salonu açılıyor

"TÜM HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNULACAKTIR"

Amasya Üniversitesi’nde Curling sporunu seçmeli ders yapılacağını söyleyen Kodek, "Yeni Amasya Spor Salonu’nun alt kısmında yapımı devam eden Körling salonumuz İki kulvardan oluşuyor ve uzunlukları 68 metre, yaklaşık 5 bin metre kare olan bu yer Kurban Bayramı öncesi bitirilerek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.

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