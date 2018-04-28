Amasya'da içme suyu borusu patladı

Ellibeş Evler Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı.

Olayda mahallenin bir bölümü su altında kaldı, 12 apartmanın bodrum katını su bastı.

Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu vidanjörlerle tahliye etti.

"ÇOK KORKTUK"

Olay anında büyük panik yaşadığını söyleyen kuaför Fahri Meletli, "Birden iş yerini su bastı. Müşterilerim vardı. Çok korktuk, hepsi birden kaçtı gitti. Bütün elektronik eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Fön makinelerim şişti. Krediyle açmıştım bu iş yerini, daha iki ay oluyor. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.