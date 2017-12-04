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Amasya'da iş makinesi düğün arabası oldu

İş makinesi operatörü damat, ekmek teknesini gelin arabası yaptı. Damat Bekir Can, bunun hayali olduğunu söyledi.

İHA | 04.12.2017 - 09:43..
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Mesleğe başladıktan sonra evleneceği gün greyderini gelin arabası yapma hayali kuran Bekir Can, bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

GELİN ŞAŞIRDI

26 yaşındaki Can, gelin almaya, önüne Türk bayrağı asıp süslediği 6 yıldır operatörlüğünü yaptığı greyderle gitti. Alışılmış bir gelin aracı yerine sarı renkli dev greyderi karşısında gören gelin Duygu Demir bir süre şaşırdıktan sonra damatla birlikte greyderin kabinine bindi.

Çiçeği burnunda çiftin içindeki greyder çalan davul-zurna eşliğinde ailelerinin yaşadığı Kayabaşı köyünde mutluluklarını paylaşan yakınlarının oluşturduğu araç konvoyuna öncülük etti.

Amasya'da iş makinesi düğün arabası oldu

"BU BENİM HAYALİMDİ"

Gelin arabası olan greyderi görenlerin duruma şaşırdığını anlatan Bekir Can, “Eşime sürpriz yapıp ekmek teknem greyderi gelin aracına dönüştürdüm. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu.” dedi.

Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ndeki fotoğraf çekimlerinin ardından greyder kullanımındaki hünerlerini sergileyen damat daha sonra eşiyle birlikte ikinci gelin arabaları olan otomobile binip düğünlerinin yapılacağı salona geçti.

Amasya'da iş makinesi düğün arabası oldu

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