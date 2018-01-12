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Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya yönüne doğru ilerleyen minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DHA | 12.01.2018 - 16:28..
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Tokat’ın Turhal ilçesinden Amasya yönüne giden Nurettin Erbaş (48) yönetimindeki 60 TS 582 plakalı minibüs, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Savrulan minibüs, birkaç takla attıktan sonra durdu.

Kaza sonrası minibüste bulunan 5 kişiden Serpil Yılmaz (56) ve kardeşi Riyayet Yılmaz (52) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

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