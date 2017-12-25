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Amatör dağcı çamaşır ipi kullanınca 8 saat mahsur kaldı

Mersin Tarsus'ta 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipiyle inmeye çalışan 26 yaşındaki Polat Ö. 8 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

DHA | 25.12.2017 - 18:03..
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Tarsus'a bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkiinde uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50'nci metresinde mahsur kaldı.

8 SAAT SONRA KURTARILDI

Jandarmadan yardım isteyen Polat O.'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tüm çabalarına rağmen Polat O.'yu bulunduğu yerden alamadı. Daha sonra çağrılan AKUT ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile 2.5 saat süren çalışma ile Polat O.'yu kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Amatör dağcı çamaşır ipi kullanınca 8 saat mahsur kaldı

ÇAMAŞIR İPİ KULLANDI

Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O. olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.

Amatör dağcı çamaşır ipi kullanınca 8 saat mahsur kaldı



Amatör dağcı çamaşır ipi kullanınca 8 saat mahsur kaldı

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