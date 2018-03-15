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Amazon Japonya'ya baskın

Japonya Serbest Ticaret Komisyonu görevlileri, anti tröst yasalarını ihlal etmekle suçlanan e-ticaret devi Amazon'un Japonya şubesine baskın düzeledi.

AA | 15.03.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Japonya şubesine anti tröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle baskın yapıldı. Kyodo'nun haberine göre, Japonya Serbest Ticaret Komisyonu görevlileri, Amazon Japonya'nın başkent Tokyo'daki genel merkezine baskın düzenledi.

HABER VERMEDEN DENETİM YAPILDI

Sattığı ürünlerde yaptığı indirimin maliyetlerini tedarikçilerine yükleyerek anti tröst yasalarını ihlal etmekle suçlanan şirkete önceden haber verilmeden denetim yapıldı.

Geçen yıldan bu yana tedarikçilerinden bu tür ödemeler talep etmekle suçlanan Amazon Japonya yetkilileri, komisyonla eksiksiz iş birliği yapacaklarını açıkladı. Japon tedarikçilerin, Amazon'un geniş satış ağını kullanmaya devam edebilmek için şirketin bu taleplerine boyun eğdiği tahmin ediliyor.

2016 YILINDA DA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Amazon, internet sitesinde kendi ürünlerinin yanı sıra ücret karşılığı platformu kullanan diğer şirketlerin ürünlerini de satıyor. Şirkete, 2016 yılında da tedarikçilere anti tröst yasalarına aykırı bir sözleşme imzalattığı gerekçesiyle baskın yapmış, Amazon sözleşme kurallarını düzelttiğinde inceleme sona ermişti.

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