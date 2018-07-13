taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.571
USD
4,8582
EURO
5,6740
ALTIN
194,88
PETR
74,4300

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un da serveti arttı.

AA | 13.07.2018 - 00:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

New York borsasında dünü 1.755 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandı.

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

SERVET KATLADILAR

Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Şirketin piyasa değeri de bugün 20 milyar dolar artarak 866,5 milyar dolara ulaştı.

Amazon, 951 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve pazartesi günü başlayarak 36 saat sürecek "Prime Day"e işaret ederek, şirketin hisselerine olan talebin arttığını belirtiyor.

Amazon'un "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, "Prime Day"deki kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

3 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un da serveti bugün yükseliş gösterdi.

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesine göre Bezos'un serveti bugün 3,1 milyar dolar artarak 147,5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini güçlendirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

6
Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

3
Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

13
Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

6
Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

2
700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın

700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM