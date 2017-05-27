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Ambulans bekleyen yaralıların yardımına hemşire yetişti

İzmir'de meydana gelen kaza sonrası yardım bekleyen yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı.

27.05.2017 - 11:16
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Erol Fırıldakça'ya, 27 yaşındaki Ali A. motosikletiyle çarptı.

İKİSİ DE YARALANDI

Yere düşen Erol Fırıldakça ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali A. yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ambulans bekleyen yaralıların yardımına hemşire yetişti

YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada yoldan geçen hemşire Simge Yıldız ve öğretmen eşi Umut Yıldız yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra kaza yerine ulaşan ambulanslar, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulans bekleyen yaralıların yardımına hemşire yetişti

"İNSANLIK GÖREVİ"

Geçen yıl da İzmir Metrosu'nda kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale ettiğini belirten hemşire Simge Yıldız, "İzmir'de özel bir hastanede hemşirelik yapıyorum. Eşimle birlikte aracımızla İzmir'e gidiyorduk. Kazayı görünce, araçtan indik. Eşimle hemen yaralı kişilere ilk yardım çantasıyla müdahale ettik. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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