Ambulans şoförünü park yüzünden bıçakladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, ambulans yerine aracını park eden bir kişi ambulans şoförü Serkan Taşdelen tarafından uyarıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANDI

Uyarılan kişi Serkan Taşdelen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşdelen, kavga sırasında bıçakla aldığı darbelerle yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Taşdelen’e ilk müdahaleyi olay yerinde ekip arkadaşları yaptı. Daha sonra Taşdelen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Taşdelen’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken hastanenin acil servisi kırmızı alanda tutulduğu öğrenildi.