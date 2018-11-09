taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4635
Euro
6.2004
Altın
1219.95
Borsa
93506.22
Gram Altın
214.046

Ambulans şoförünü park yüzünden bıçakladı

İstanbul Şişli’de ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü tartışma sonrasında bıçaklandı.

İHA | 09.11.2018 - 08:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ambulans şoförünü park yüzünden bıçakladı

Ambulans şoförünü park yüzünden bıçakladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, ambulans yerine aracını park eden bir kişi ambulans şoförü Serkan Taşdelen tarafından uyarıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANDI

Uyarılan kişi Serkan Taşdelen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşdelen, kavga sırasında bıçakla aldığı darbelerle yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Taşdelen’e ilk müdahaleyi olay yerinde ekip arkadaşları yaptı. Daha sonra Taşdelen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Taşdelen’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken hastanenin acil servisi kırmızı alanda tutulduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

26
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

349
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

72
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

8
Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

16
AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

47
Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM