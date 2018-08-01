taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.211
USD
4,9208
EURO
5,7450
ALTIN
192,91
PETR
72,6200

Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engellemesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 18:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yapması, bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesini içeren görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kayıtları incelemeye aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler üzerine kara yolundaki  59 UK 919, 55 BDM 36 ve 06 MTH 49 plakalı otomobiller tespit edildi. Konuya ilişkin İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları kullandıkları öne sürülen S.K., Ö.Ö.K. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Trafik magandaları yüzünden ambulans yol değiştirdi VİDEO

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK"

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatılan şüpheliler hakkında trafik cezası da uygulanacağı belirtildi.

Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Trafik magandaları yüzünden ambulans yol değiştirdi

Ambulansın yolunu kapatan magandalara gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

250
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

184
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

92
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

207
Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

228
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

22
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM