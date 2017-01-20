Ameliyatta şarkı söyleyen Antalyalı

Dün akşam Meclis'te yaşanan arbede sırasında yere düşerek yaralanan CHP:li Pavey'i Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Şafak Pavey'i hastanede ziyaret etti

Obama'nın 2 milyon kare fotoğrafını çeken Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, Obama'nın en sevdiği 55 kareyi paylaştı.

Bugün görevi Trump'a devredecek olan Obama'nın 8 yılı

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Kadın sağlığı için önemli olan sağlık taramaları

Kadınların belirli bir yaştan sonra düzenli olarak yaptırmaları gereken sağlık taramaları ve dikkat etmeleri gereken önemli noktalar...