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Ameliyatta şarkı söyleyen Antalyalı

Antalya'da müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, beynindeki kitle alınmadan önce şarkı söyledi, ameliyattan çıktıktan sonra keman çaldı.

20.01.2017 - 11:40
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Müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi.

DOKTORU İZİN VERİNCE ŞARKI SÖYLEDİ

Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Hakan Çakın buna izin verdi.

AMELİYATTAN SONRA KEMAN ÇALDI

Kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı.

Ameliyatta şarkı söyleyen Antalyalı VİDEO

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