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Amerika Duhok'a üs kuracak

Orta Doğu'da kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütleriyle birlikte hareket eden Amerika, Duhok'a askeri üs kurarak elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 08:04..
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Amerika Duhok'a üs kuracak

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ile iş birliği yapan Amerika, bölgede kukla bir devlet kurmak için elinden geleni yapıyor.

Gözünü Suriye'nin petrol yataklarına diken Amerikalı yetkililer, 2 yıldır teröristleri silah ve mühimmata boğdu.

Bölgede Amerika'nın kirli emellerinin farkında olan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile oynanan oyunu bozdu. Teröristleri sınır boyunca sürmek için harekete geçen Mehmetçik, kararlı bir şekilde operasyonlarına devam ediyor.

AMERİKA PKK'YA KOMŞU OLUYOR

Suriye gibi Irak'ta da kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Amerika, terör örgütü PKK'nın merkezi olarak gösterilen Kandil yakınlarına üs kurma hazırlıklarına başladı.

Türkiye ile Kandil arasında yer alan Duhok'ya askeri üs noktası belirleyen ABD, bölgeye sevkiyatlara başladı.

STRATEJİK ÖNEM

Stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Duhok'tan, Kandil'e doğrudan silah ve mühimmat gönderilebilir.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Minnak Havaalanı çevresi bombardıman altına alınınca, terör örgütü YPG'ye gönderilen silahlar Kuzey Irak üzerinden götürülmüştü.

İŞTE TÜRKİYE İLE KANDİL ARASINDA DUHOK

Amerika Duhok'a üs kuracak

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