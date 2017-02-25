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Amerika YPG'ye sevkiyatı durdurmuyor

Suriye'nin Haseke kenti yakınlarında ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlar görüntülendi.

25.02.2017 - 16:12
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Türkiye yaptığı bir çok açıklamada terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı olan YPG'ye verilen silah desteğinin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiğini vurgulamıştı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE, YPG'YE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

Reuters'ın paylaştığı fotoğrafta Suriye'nin Haseke kentinde TIR'a yüklenmiş zırhlı araçlar görülüyor. Zırhlı araçlar ABD tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) veriliyor. Fotoğrafta görünen araçların Rakka operasyonu için bölgeye götürüldüğü ifade ediliyor.

Amerika YPG'ye sevkiyatı durdurmuyor

YPG'YE TANKSAVAR DA VERDİLER

Reuters'ın hafta içinde paylaştığı bir başka fotoğraflarda da, bir YPG'li tanksavar füzelerinin yanında oturuyordu.

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