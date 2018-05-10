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Amerika'dan İran'da 16 milyar dolarlık kazık

İran'a ambargonun uygulanmadığı dönemde 60 uçağın parasını alan Amerikalılar, anlaşmanın iptal olmasıyla uçakları da teslim etmeyecek.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 10:28..
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Amerika'dan İran'da 16 milyar dolarlık kazık

Amerika, Barack Obama döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşma kapsamında ambargoyu gevşetmiş ve İran'la ticaretin önünü açmıştı.

UÇAKLARIN PARASI PEŞİN ALINDI

İran'la ticarette de başı çeken ABD, ilk iş olarak Boeing firmasının uçaklarını bu ülkeye satmak için anlaşma imzalamış, 60 uçağın parası da peşin olarak İran'dan tahsil edilmişti.

TRUMP İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesiyle, ülkede büyük bir şok yaşandı.

Uçakların parasını peşin ödeyen İranlılar için uçakların teslim edilmesi artık hayal oldu.

Amerika'dan İran'da 16 milyar dolarlık kazık

AMBARGONUN TARİHİ

ABD, 1979 yılındaki devrimden sonra 52 Amerikalı diplomatın 444 gün boyunca Tahran'daki elçiliğinde rehin alındığı kriz sonrasında, İran ile bütün diplomatik ilişkilerini kesmişti. ABD daha sonra İran'a yaptırım uygulamaya başlamış, ardından da İran'ın nükleer programı gerekçe gösterilerek ambargonun kapsamı genişletilmişti.

İran ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 24 Kasım 2013 tarihinde yapılan müzakerelerde geçici anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma uyarınca İran'a uygulanan bazı ekonomik yaptırımların hafifletilmesi kararı alınmıştı. Daha sonra nükleer müzakerelerde Nisan 2014'te varılan geçici anlaşma çerçevesinde ABD Hazine Bakanlığı, Boeing'e bazı uçak parçalarının “kısa süreliğine" İran'a satılması için izin vermişti.

 

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