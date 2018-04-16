Amerikalı aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

1987 yapımı Full Metal Jacket filminin 'Topçu Çavuşu Hartman'ı olarak tanınan Amerikalı aktör R. Lee Ermey, 74 yaşında öldü.

MENAJERİ SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey’in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek hepimiz onu çok özleyeceğiz ifadesine yer verdi. Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

ANİMASYON KARAKTERLERİ SESLENDİRDİ

Kansas'ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey’in yeteneğinden etkilenerek Topçu Çavuşu Hartman rolünü onu vermişti. Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.