Amerikalı çift 13 çocuğunu zincirleyip işkence etti

Çift işkence, istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanacak.



Riverside bölge savcısı Mike Hestrin, 56 yaşındaki David Turpin ve 49 yaşındaki Louise Turpin'e yöneltilen suçlamaları basınla paylaştı. Turpin çiftinin hakim önüne çıkması bekleniyor.

13 ÇOCUK, YATAĞA ZİNCİRLİ VE AÇ HALDE BULUNDU

Salı günü ortaya çıkan olayda, kökü kokular eşliğinde, kimi karanlıkta yatağa zincirlenmiş ve aç bir halde 13 çocuk bulunmuştu.



Çocukların yaşları 2 ile 29 arasında değişiyor. Savcı Hestrin, çocukların hepsinde ciddi beslenme yetersizliği bulunduğunu açıkladı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KAÇIP POLİSE BAŞVURDU

Olay 17 yaşındaki kızın evden kaçıp polise başvurmasıyla ortaya çıktı.



Savcı, kızın 2 yıldır kardeşleriyle kaçış planı yaptığını, bir kardeşiyle birlikte camdan kaçtığını, diğer kardeşin daha sonra korkarak eve geri döndüğünü söyledi.

Çocukların tamamı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcı Hestrin, çiftin çocuklarını cezalandırmak için önce iplerle, ardından zincir ve prangalarla bağladığını, bu cezaların haftalarca, hatta bazen aylarca sürdüğünü söyledi.



Polis çocukları ilk bulduğunda hepsinin 18 yaşın altında olduğunu tahmin etmişti, ancak çocukların yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarından çok küçük göründüğü ortaya çıktı.