Amerikalı iş adamları: Ekonomi zarar görmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.

1 SAATLİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer yetkililer hazır bulundu.

SORUN ÇÖZÜLSÜN ÇAĞRISI

Görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK); ABD ve Türk hükümetlerine, anlaşmazlıkları çözmek için müzakerelerde bulunma ve her iki ülkenin ekonomilerine ve de vatandaşlarına zarar verilmesini önleme çağrısı yaptı.

EKONOMİ ZARAR GÖRMESİN

TAİK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye ve Amerika hükümetlerine, mevcut farklılıkları anlamlı bir şekilde çözecek görüşmeler yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Böylelikle iki ülkenin vatandaşları ve ekonomileri zarar görmeyecektir." ifadelerine yer verildi.