Amerikalı komutan DEAŞ ile ABD ordusunu bir tuttu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Stephen Townsend, dün Pentagon'daki gazetecilerin sorularını yanıtlarken özellikle son haftalarda koalisyon hava saldırılarında yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin eleştirel sorulara maruz kaldı.

DEAŞ KIYASLAMASI YAPTI

Ülkesinin askeri eylemlerini savunan ABD'nin Irak'taki en üst rütbeli komutanı Townsend, Amerikalı gazetecilerin sorularına da tepki gösterdi. Townsend, "DEAŞ’ın sivilleri öldürdüğü bir ortamda basının, ABD saldırılarında ölen sivillerle bu kadar ilgileniyor olmasını hayretle karşıladığını." söyledi.

"SİVİL ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSU DEAŞ'TIR"

"Tüm soruların bizim hava saldırılarımızla, bizim kararlarımızla ilgili olması beni hayal kırıklığına uğratıyor." diyen Townsend, şöyle devam etti: "Bu masum insanlar koalisyon tarafından öldürüldüyse bu istemeden olan savaş kazasıdır. Oysa DEAŞ her gün Iraklıları ve Suriyelileri katlediyor. DEAŞ kafa kesiyor, insanları vuruyor, binalardan atıyor, kafeslerde canlı canlı yakıyor ve bunları kanıtlamak için videoya kaydediyor. Bu bitmeli. Bu şeytanın başı ezilmeli. Bana göre sivillerin ölümüyle ilgili her türlü sorumluluk, Irak ve Suriye'de sivil ölümlerle ilgili ahlaki sorumluluk DEAŞ'a aittir."

Townsend, bir gazetecinin "ABD ordusu ile DEAŞ’ı mı karşılaştırıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.