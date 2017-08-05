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Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD'nin isim değiştirmesiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi.

05.08.2017 - 01:20
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Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

"RAKKA'DA 2 BİNDEN FAZLA DEAŞ MİLİTANI VAR"

Tahmini olarak Rakka'da 2000 kadar DEAŞ militanının kaldığını kaydeden McGurk, "DEAŞ bugün Rakka'da kalan her bölge ve kendi hayatları için savaşıyor. Tahminlerimize göre Rakka'da 2000 kadar DEAŞ militanı bulunuyor." dedi.

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

DEAŞ'ın 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

McGurk, DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin yaklaşık olarak 20 bin kilometrekarelik bölümünün ise son 6 ay içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

"KENTİN YÜZDE 45'İ TEMİZLENDİ"

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahilinde Musul'un kampanyasının sona erdiğini kaydeden McGurk, Rakka için ise "Şu anda Rakka'nın yüzde 45'lik bölümü temizlendi." ifadesini kullandı.

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

PYD'NİN İSİM DEĞİŞTİRME SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Öte yandan AA muhabiri McGurk'a, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas'ın, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

McGurk'a "İsim değiştirilmesi sizin fikriniz miydi?" şeklinde yönetilen soru cevapsız kaldı. McGurk soruya doğrudan cevap vermek yerine, "Suriye Demokratik Güçleri"nin oluşum sürecini anlattı.

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