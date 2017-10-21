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Amerikalı yazarın S-400 değerlendirmesi

S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını yeniden yazdığını ifade eden Bryen,ABD'nin S-400'lere karşı koyacak silahının olmadığını söyledi.

21.10.2017 - 17:26
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Amerikalı yazarın S-400 değerlendirmesi

Amerika'da yayın yapan National Interest dergisi yazarı Stephen Bryen, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

ORTADOĞU'DA OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Bryen, S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade etti.

ABD VE RUS YAPIMININ FARKI

S-400'lerin menzilleri 400 kilometreyi bulan dört farklı tipteki füzeleri fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Bryen, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin ise 96 kilometre menzilli tek bir füze fırlatabildiğinin altını çizdi.

Rus S-400 füze savunma sistemi FOTO GALERİ

Amerikalı yazarın S-400 değerlendirmesi

S-400'LERE KARŞI KOYACAK BİR SİLAH YOK

Bryen, bu nedenle ABD'nin S-400'lere karşı koyacak bir silaha sahip olmadığını vurguladı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

RADAR TESPİT UÇAKLARINI DA İMHA EDİYOR

Bryen, S-400'lerin bir diğer önemli özelliğinin de hava savunma sistemlerinin menzili dışındaki hedefleri ve Boeing E-3 Sentry radar tespit uçaklarını imha etme kapasitesine sahip olması olduğunu kaydetti.

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