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Amerikan Elçiliği açıklama yaptı: YPG'ye silah vermiyoruz

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaparak, YPG, PKK ya da DEAŞ'a hiçbir desteklerinin olmadığını(!) belirtti.

28.12.2016 - 13:34
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Amerikan Elçiliği açıklama yaptı: YPG'ye silah vermiyoruz

Ortadoğu'da ilerleyen süreçlere göre çeşitli gruplara destek olan, destek olduğu grupları terör örgütlerinden seçen ABD'nin kirli oyunlarını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça söyledi.

ERDOĞAN AÇIKÇA SÖYLEDİ: KOALİSYON TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK OLUYOR

Erdoğan, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri için "asıl onlar terör örgütlerine destek oluyor" demişti.

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaların yalan olduğunu(!) belirtti, "YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" dedi.

Oysa ki PKK ve YPG'nin son dönemde kullandığı silahların tamamına yakını Amerikan yapımı..

Amerikan Elçiliği açıklama yaptı: YPG'ye silah vermiyoruz
(Obama'nın özel temsilcisi McGurk Kobani'de YPG'den ödül alırken)

İŞTE ABD ELÇİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

IŞİD Karşıtı Operasyonlara Dair Türk Basınındaki Yanlış Bilgilere İlişkin Gerçekler

"PKK'YA SİLAH VERMEDİK, NOKTA"

ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta.

Amerikan Elçiliği açıklama yaptı: YPG'ye silah vermiyoruz
('DEAŞ'savaşıyorlar' diye bahane üreterek YPG'yi silaha boğan Amerika..)

"TÜRKİYE GİBİ, BİZ DE IŞİD'LE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık. IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

"TÜRKİYE'NİN YASINI TUTUYORUZ"

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.

Amerikan Elçiliği açıklama yaptı: YPG'ye silah vermiyoruz

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