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Amerikan F-15 savaş uçağı düştü

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçağının Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi

AA | 11.06.2018 - 12:12..
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Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Hava Öz Savunma Gücü ve ABD ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Okinawa Adası'ndaki ABD'ye ait Kadena Hava Üssü'nden kalkan F-15 tipi savaş uçağının adanın 80 kilometre açığında düştüğü, uçağın pilotunun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.

PİLOT KURTARILDI

Rutin eğitim uçuşu sırasında yaşanan kazanın ardından Japon arama kurtarma birimlerince kurtarılan pilotun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Japon yetkililer kazanın ardından yaptıkları açıklamalarda, son yıllarda Japonya'da Amerikan üsleri çevresinde yaşanan uçak ve helikopter kazalarının artmasından ve bunun siviller üzerinde yarattığı hayati tehlikeden duydukları kaygıyı dile getirdi.

JAPONYA'DAN ÖNLEM TALEBİ

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve benzeri olayların tekrarlanmaması için ABD ordusunu uyardıklarını belirtti. Odonera, "ABD ordusuna ait askeri uçaklar sık aralıklarla kaza yapıyor. Müttefikimizden uçuş güvenliğine dair önlemleri almasını talep ediyoruz." dedi.

Okinawa Valisi Takeşi Onaga da "Bu tip olaylar norm haline gelirse, bizler çocuklarımıza ve onların çocuklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirememiş oluruz. Gelişmiş ülkeler içinde böyle bir sorunla karşı karşıya olan başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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