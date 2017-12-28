Amerikan Havayolları'nda basketçilere hırsızlık suçlaması

Skandallar ile gündeme gelen American Airlines havayolu firması yine yolcularına olumsuzluk yaşattı. İki siyahi ABD'li basketbol oyuncusu, kabin görevlileri tarafından battaniye hırsızlığı ile suçlandı.

BATTANİYE HIRSIZLIĞI SUÇLAMASI

Olay, Noel arifesinde Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi. American Airlines'ın yan kuruluşu Envoy Airs'in Güney Dakota'ya bağlı Sioux Falls seferini yapacak olan uçakta, NBA ekibi Memphis Grizzlies'in NBA G-Ligi'nde mücadele eden yan takımı Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell de vardı.

Ancak uçuş görevlisi, iki siyah oyuncuyu birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlayınca oyuncular kalkıştan önce uçaktan zorla indirildi.

FİRMAYA TEPKİ

Memphis Hustle takımının yardımcı koçu Darnell Lazere, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet attı.

Lazare "2017'deyiz ve American Airlines'ın bir uçuş görevlisinin, iki genç siyah atleti 1. sınıfta kullanılan battaniyelerle görünce ilk söylediği 'Bunu çaldın mı?' oluyor. İnsanlara bir sonuca varmadan önce gerçekleri bulmalarını öğretseniz nasıl olur?" ifadelerini kullandı.

BATTANİYELERİ YOLCULAR VERDİ

Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiğinin ortaya çıkmasının ardından, American Airlines olaydan ötürü özür diledi.

American Airlines'ın sözcüsü Joshua Freed "Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz" ifadesini kullandı.