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Amerika'ya tepki için dil kursunu bastı

Sakarya Adapazarı'nda "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağıran 50 yaşındaki şahıs dil kursunu basıp çalışanları rehin aldı. Düzenlenen operasyonun ardından şahıs yakalandı.

DHA | 23.02.2018 - 20:27..
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Adapazarı Çark Caddesi'ndeki bir pasaja "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi.

ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti. İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi.

Amerika'ya tepki için dil kursunu bastı

OPERASYON DÜZENLENDİ REHİNELER KURTARILDI

Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.

Amerika'ya tepki için dil kursunu bastı VİDEO

Amerika'ya tepki için dil kursunu bastı

"AFRİN OPERASYONUNDAN DOLAYI HASSASLAŞMIŞ"

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dersanenin camı kırık. 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50'li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız."

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