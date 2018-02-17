Amerika’yı karanlığa gömen gün

Selen KALDIRIM / [email protected]

2003 yılında 14 Ağustos günü meydana gelen olay, 8 ABD eyaleti (Cleveland, Detroit, Ohio…) ve Kanada'nın en büyük iki kenti Toronto ile Ottawa bölgelerini kapsayan geniş bir alanda gerçekleşti. Yani bu alan neredeyse tüm Türkiye’nin yüzölçümü demek. Bu iki bölgenin elektrik şebekelerini birbirine bağlayan sistemin aksaması sonucu, hayat bir günlüğüne resmen durdu.

MİLYONLARCA İNSAN MAĞDUR OLDU

Sıradan bir yaz günü tam bir keşmekeşe dönüştü. Nükleer elektrik santralleri durduruldu. New York ve diğer büyük kent metroları başta olmak üzere tüm mekanizmalar aksadı. İnsanlar bu durumdan habersiz ve hazırlıksızdı. Yüzlerce insan kesilen elektriğin ardından tren ve metrolarda mahsur kaldı.

Trafikte yaşanan yoğunluk sürücülerin arabalarını terk ederek yürümesine sebep olurken, sokaklar insan yığınıyla dolup taştı. Bazı hastaneler jeneratör olmadığı için karanlıkta kaldı. Dünyanın en yoğun ulaşım ağına sahip New York ve Kanada havaalanlarında binlerce kişi çaresizce bekliyordu.

YAŞAM RESMEN DURDU

Amerika’da yaşam, hemen hemen her şeyde elektrik üzerinden işler. Bu durum, günlük hayatlarının elektrik üzerine kurulu düzenini bir anda yerle bir etti.

BM BİNASI BİLE SÖNDÜ

New York'taki BM binası bile jeneratörlerin devreye girmesiyle 6 dakika sonra minimum düzeyde aydınlatılabildi.

Şehirlerde müthiş bir hareketlilik vardı. Ambulans ve itfaiye araçları, asansörlerde mahsur kalan insanlar için siren çalıyordu. Şehrin altyapısı çöktüğü için telefonlar susmuş ve iletişim de kesilmişti. Yardım için gönüllü olan doktor ve kurtarma ekipleri, şehirde dört bir yana koşuyordu.

OHAL İLAN EDİLDİ

ABD yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kentte meydana gelen kesinti tamamen sistemseldi ve terörizmle bağlantısı yoktu. Fakat kesintinin 24 saatten fazla sürebileceği yönündeki haberler can sıkıcı bir ortam yarattı. Karanlıktan dolayı yağmalama ve oluşabilecek diğer problemlere karşı, New York eyaletinde OHAL ilan edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

ABD ve Kanada elektrik şebekesinde yaşanan dev arızadan önce de, New York kenti 1965, 1977, 1981 ve 1983'te dört kez daha karanlığa gömülmüştü.

Amerika’da elektriğin en kesilmemesi gereken yerlerde bu sorunu görmek moda oldu. Öyle ki, daha geçtiğimiz yıl ABD'de, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisi yaşamı felce uğratmıştı.

1 GÜNDE 30 MİLYAR DOLAR ZARAR

Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler yaşanacak ufak ya da geniş çaplı bu gibi sorunlara önlem alırken, Amerika gibi bir kıtanın bu ihmalkarlığı, ne yapacağını şaşırmış milyonlarca insanı mağdur etti.

ABD'de elektrik şebekesindeki çökme, ülkedeki mali hareketlerin de ertelenmesine yol açtı. New York limanlarındaki ihracat gemileri hareketsiz kaldı.

29 saat süren elektrik kesintisi, ülkeyi yaklaşık 30 milyar dolar zarara uğrattı. Sadece gıda sektöründe 7 milyon ton yemek çöpe gitti. Üretim kaybı ilk tespitlere göre New York için 750 milyon dolar oldu.

KESİNTİ BİR GÜNDEN FAZLA SÜRDÜ

50 milyonu aşkın insanın hayatını durma noktasına getiren bu kesinti bir günden fazla bir süre sonra halledilebildi. Elektriksiz kalmak dünyadaki her ülke için benzer sonuçlar doğurabilir. Fakat böyle durumlar için sonuçlarda belirleyici olan şey; alınan önlemler ve ihmaller oluyor.

Teknolojik yeniliklerin ve bu teknolojinin halka kadar ulaşmasında, dünya ülkeleri arasında öncü olmayı başarmış Amerika'da, 8 eyaletin böylesine uzun süre elektriksiz kalması oldukça şaşırtıcı.

TÜRKİYE İHMAL ETMİYOR

Türkiye’de havalanı, metro gibi ulaşım sistemleri ve terminallerde alınan müthiş önlemler var. Ufak çaplı kesintiler yaşayan halk da bu duruma alışık olduğundan paniklemiyor. Türkiye’de bu kadar uzun süren bir kesinti yaşanması dahilinde devreye girecek önlemler, ortaya çıkabilecek sorunları da minimuma indirebilir.