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Amine Gülşe: Mesut'la evlenmeyi düşünmüyoruz

Mesut Özil’le yakın zamanda evleneceği konuşulan Amine Gülşe yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 08:31..
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2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiliz takımı Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, uzun zamandır dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yaz evlilik haberleriyle gündeme gelen Özil’in Gülşe’ye 200 bin liralık tektaşla evlenme teklif ettiği, çiftin düğün hazırlığına başladığı öne sürülmüştü.

Amine Gülşe: Mesut'la evlenmeyi düşünmüyoruz

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Amine Gülşe, Kıbrıs’ta düzenlenen bir defileye katıldı. ‘M’ harfli kolyesiyle dikkat çeken tescilli güzel, düğün tarihiyle ilgili sorular üzerine şaşırtan bir açıklama yaptı: “Düğün tarihi yok. Daha öyle bir şey düşünmüyoruz. İlişkimiz o yönde ilerliyor ama henüz öyle bir şey yok.”

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