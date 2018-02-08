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Aminoasit tedavi sürecine yardımcı oluyor

Meme kanseri tedavisinde alınan aminoasit takviyesi tedavi sürecini hızlandırıyor.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 15:39..
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Kadınların en büyük korkusu meme kanseri, 4 evreden oluşuyor. Evre 'sıfır' meme kanseri için tam anlamıyla kanser olarak sayılmazken 4'üncü evre en ciddi evre olarak göze çarpıyor.

AMİNO ASİT KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

Üçüncü tip meme kanseri; en ciddi olanıdır ve çok çabuk yayılabilir. Kemoterapiye ve radyoterapiye karşı da oldukça dayanıklıdır. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; asparajin (amino asit) kanser hücrelerinin daha hızlı yayılmasını sağlıyor.

KANSERLİ HÜCRELERİN YAYILMASINA NEDEN OLAN BESİNLER

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, kuşkonmaz, patates ve balık gibi yiyecekler kanserli hücrelerin yayılmasına neden oluyor.

TÜMÖRÜN BÜYÜMESİ YAVAŞLATIYOR

Asparajin; bazı yiyeceklerle de alınabiliyor. Amino asitlerin düzenlenmesi de tümörün büyümesini yavaşlatıyor. Aminoasit takviyesi, kanser hastalarının tedavi oranını artırıyor.

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