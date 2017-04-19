Anadolu Ajansı Sözcü'nün iddialarını yalanladı

Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, Sözcü gazetesinin "Anadolu Ajansı sonucu bir gün önceden bildi" başlıklı haberine ilişkin açıklamada bulundu.

SÖZCÜ'DEN ASILSIZ İDDİALAR

Gazetenin, "Anadolu Ajansı, 15 Nisan saat 17.34'te referandum tahminini yayımladı. Seçmenin yüzde 51,3'ünün 'evet' diyeceğini öne sürdü. 16 Nisan'da sandıktan da birebir bu sonuç çıktı." ifadelerinin yer aldığı bir haber yayımladığını hatırlatan ve AA'nın hiçbir zaman halk oylaması tahminini yayımlamadığını bildiren Şıvka, "Sadece abonelerin yazılımlarını kontrol etmesi için sistemin otomatik olarak ürettiği rastgele test verilerini gönderdik. Sözcü gazetesi haberinde gün ve saat veriyor ancak biz o gün abonelere test verisi göndermedik." bilgisini verdi.

AA seçim görevlisinin sisteme girdiği verilerin tutarlı olması için birçok kontrol mekanizmasının bulunduğunu anlatan Şıvka, sistemin, görevlinin tutarsız veri girmesine kesinlikle izin vermediğinin altını çizdi.

SIFIR HATAYLA TOPLAM SEÇMEN SAYISINA ULAŞILDI

Şıvka, sosyal medyada bazı sözde istatistiki veriler üzerinden, "AA verilerini itibarsızlaştırma" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Tek merkezden çıktığı çok belli olan ve güya teknik terimlerle 'manipülasyon var, ben bunu çözdüm' mesajı vermeye çalışan bu hesapların paylaşımlarındaki tutarsızlıklar, dikkatli bir gözün kolayca anlayabileceği kadar basitti. Seçim sitemizdeki il il rakamları topladığınız zaman sıfır hatayla toplam seçmen sayısına ulaştığını görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın beşinci kez seçim sonucunu anbean kamuoyuna duyurduğunu anımsatan Şıvka, son birkaç senede de bu konuda daha tecrübeli hale gelindiğini kaydetti.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARIN AKTARILMASINDA SIFIR HATA

Şıvka, AA'nın 16 Nisan'daki halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarının aktarılmasını neredeyse sıfır hatayla gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA'nın bir seçim toplama sisteminin bulunduğunu anlatan Şıvka, "Sandık başından verilerin anında girildiği bir seçim toplama sistemi var. Bu web tabanlı ve internet üzerinden bize gönderilen bir sistemdir. Buradan gelen rakamlar, seçim toplama sistemimizde bir araya geldi." dedi.

Söz konusu verilerin merkeze geldikten sonra analiz edildiğini aktaran Şıvka, sonuçların iki dakika aralıklarla abonelere internet üzerinden yönlendirildiğini dile getirdi.

AA tarafından 16 Nisan Pazar günü saat 17.10'da abonelere halk oylamasının sonuçlarına ilişkin kesin olmayan veri gönderilmeye başlandığını bildiren Şıvka, şöyle devam etti:

"Halk oylamasının yapıldığı akşam hemen hemen üç saatlik bir sürede referandum sonuç yayınını bitirdik. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasağı kalktığı anda yani saat 18.00'de sandıkların yüzde 40'ına, saat 19.00'da yüzde 80'ine, saat 20.00'de ise sandıkların yüzde 97,4'üne ilişkin verileri abonelere aktarmıştık. Bu oran, YSK'nın çok üzerindeydi."