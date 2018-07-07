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Anadolu Ankası tatbikatından nefes kesen görüntüler

Genelkurmay Başkanlığınca, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen tatbikat bugün sona erdi.

AA | 07.07.2018 - 09:58..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı sona erdi.

TSK YALNIZ DEĞİLDİ

28 Haziran'da icra edilmeye başlanan tatbikatın bugün sona erdiği belirtilirken, tatbikatta Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da yer aldığı bildirildi.

Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı'na ilişkin personel kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme ve DNA örneği alma ve müttefik ülkenin personelini kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.

Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı sona erdi

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