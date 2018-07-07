Anadolu Ankası tatbikatından nefes kesen görüntüler

Dün gerçekleşen ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla, terörle mücadeleye değinen öğrenciler de vardı.

Kütahya'da Bir Usta Bin Usta projesi kapsamında çinicilik kursunda yapılan ürünlerden oluşan sergi, törenle açıldı.

Tercih yapacak olan öğrenciler bilgilendirilecek

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