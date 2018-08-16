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Anadolu Ateşi dünyayı kendisine hayran bırakıyor

Anadolu Ateşi, kurulduğundan bu yana 17 yılda gerçekleştirdiği 5 bini aşkın temsilde 45 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.

AA | 16.08.2018 - 09:02..
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Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir folklorik dans şöleni sunuyor.

100'E YAKIN ÜLKEDE KONSER

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

Dans topluluğu adıyla ülke genelinde kurulan yedi dans okulu sayesinde genişlettiği kadrosuyla aynı anda dört ayrı yerde temsil yapabilen Anadolu Ateşi, 100'e yakın ülkede gösteri yaptı.

Anadolu Ateşi dünyayı kendisine hayran bırakıyor

"YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ"

Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Bahreyn'den Sibirya'ya, Şili'den Japonya'ya kadar birçok yeri dolaştıklarını dile getirdi.

Anadolu Ateşi'nin 5 bini aşkın temsilde 45 milyonun üzerinde seyirciye ulaştığını belirten Mustafa Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz günlerde turne hazırlıkları devam ediyor. Şu anda Avustralya'da, Şili'de, Çin'de ve Antalya'da Anadolu Ateşi'nin biletleri satılıyor. Bazı günler dört temsili aynı anda yapıyoruz. Antalya'da ve İstanbul'da Temapark'da haftada üç gün temsil var. Ege turnesi devam ediyor ve ayrıca Antalya'da bazı otellerde gösteri yapıyoruz. Bugüne kadar 100'e yakın ülkede Anadolu Ateşi gösteri yaptı ve bu ülkelerin bazılarına birkaç defa gittik." diye konuştu.

Anadolu Ateşi dünyayı kendisine hayran bırakıyor

KOLAY KIRILMAYAN BİR REKOR

Mustafa Erdoğan, ulaştıkları temsil ve izleyici sayısının dünya üzerinde kolay kırılabilecek bir rekor olmadığını vurgulayarak, bu rakamlara dünyanın eski dans ve tiyatro topluluklarının belki ulaşabileceğini belirtti. Dünyadaki en büyük üç dans topluluğundan biri olarak gösterildiklerini ifade etti.

Anadolu Ateşi dünyayı kendisine hayran bırakıyor

"HEM ULUSALCI HEM DE BİR DÜNYA PROJESİ"

Mustafa Erdoğan, "Anadolu Ateşi yerli ve milli bir proje olduğu için çok ilgi görüyor. Bunu sadece ülkemiz için söylemiyorum, dışarıya gittiğimizde de herhangi bir şeye benzemeyen, kendi öz kültürünü iyi sentezlemiş ve modern teknikler kullanan bir gösteri olduğu için dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Orijinal, teknik olarak da dünyadaki diğer dans topluluklarından daha iyi, kullandığı sahne tekniklerinin de evrensel olması, Anadolu Ateşi'ni hem ulusalcı bir proje hem de bir dünya projesi haline getiriyor. Bu sebeple her yerde aynı reaksiyonu görüyoruz. Japonya'da aldığımız alkış neyse Şili'de aldığımız alkışta aynı. Antalya'da aldığımız alkış neyse İstanbul'da da aynı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ateşi dünyayı kendisine hayran bırakıyor

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