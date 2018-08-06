Anadolu liselerine ek kontenjan artışı

Öğrenciler tarafından tercih edilmeyen 38 meslek ve imam hatip lisesi ise çok programlı Anadolu lisesine dönüştürüldü.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sonuçları açıklandığında yaklaşık 90 bin öğrenci herhangi bir okul türüne yerleşemedi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin açıkta kalmaması için ek kontenjanlar yayımladı. MEB, 650 Anadolo lisesine kontenjan artışı yaptı.

NAKİL SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini 10 Ağustos'a kadar yapacak.

Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek

