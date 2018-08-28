Anadolu Vakfı burs programı için başvurular başladı

Anadolu Vakfı’nın 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru zamanı geldi. Burs programını kuruluş yılı olan 1979 yılından bu yana aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı, bugüne kadar 28 binin üzerinde öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulundu. Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 1 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklemeyi amaçlayan Anadolu Vakfı, burs programı ile maddi destekten öte sağladığı manevi destekle gençlerin hayatlarını daha proaktif bir şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda her yıl burs stratejilerini geliştirerek, en yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Anadolu Vakfı, 2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi’ ile bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiren Anadolu Vakfı, bu sistem ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 284 binden fazla burs başvurusu aldı.

DENEYİMLERİNİ YENİ NESİLLLERE AKTARIYORLAR

Anadolu Vakfı olarak burs stratejilerini ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırarak sürekli geliştirmeyi ve burs yönetiminde yenilikçi uygulamalara sahip olmayı esas aldıklarını dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, “Burs süreci, Anadolu Vakfı ile bursiyerlerimiz arasında bir köprü oluşturuyor. Oluşan bu bağ mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk süreci ile bütünleşik olarak sürdürülüyor. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşmalarına olanak sağlıyoruz” diye konuştu. Burs programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. İlk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adayları mülakata çağrılıyor ve akademik başarının yanı sıra sosyal yetkinlikler, gönüllülük, spor, sanat, hobi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.” dedi.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

1979 yılında, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, Anadolu insanının yanında olmak amacıyla Anadolu Grubu’nun da kurucuları olan, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan Anadolu Vakfı bugün eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak için çalışmaktadır. Global düzeyde yenilikçi ve öncü uygulamalar ile bölgesinde sosyal etkisi yüksek, sosyal yatırımda kurumsallaşmış bir “Mükemmeliyet Merkezi” olmak vizyonunu benimsemiştir. Kurulduğu günden bu yana 27.000’den fazla burs sağlayan Vakıf, her yıl, devlet üniversitelerinde lisans eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi ve akademik açıdan başarılı 750 öğrenciye burs vermektedir. Ayrıca, eğitim alanında ülke genelinde pek çok önemli sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Sağlık alanında da çalışmalar yürüten Anadolu Vakfı, 2005 yılından bu yana Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile karşılıksız olarak 44 bine yakın ihtiyaç sahibi hastaya 133 binin üzerinde muayene, 9 bin 500 ameliyat olmak üzere toplamda 540 binin üzerinde bedelsiz sağlık hizmeti sağlamıştır.