Anadolu'daki Bizans Sanatı Sergisi açıldı

Beyoğlu'nda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ndeki (ANAMED) serginin açılışında konuşan sergi küratörlerinden Giovanni Gasbarri, serginin ilk düşüncelerinin 3 yıl önce, Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nin Bizans Sanatı Tarihi Dokümantasyon Merkezi'nin arşivini ziyaret ettiklerinde ortaya çıktığını söyledi.

"ÇOĞU BELGEYİ İLK DEFA YAYIMLIYORUZ"

Arşivde, 35 binin üzerinde belge, fotoğraf ve doküman olduğunun altını çizen Giovanni Gasbarri, "Bu belgelerin büyük bir çoğunluğu bugüne kadar yayımlanmadı. Biz de bu materyalle bir çalışma yapmak için heyecan duyduk. Yani 1960'ların sonundan günümüze kadar çeşitli belgeler var" ifadelerini kullandı. Gasbarri, Koç Üniversitesi ANAMED ile Sapienza Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan serginin Bizans araştırmalarının tarihine ışık tutmayı amaçladığını vurguladı.