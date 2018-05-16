Anadolu’dan Sri Lanka’ya Ramazan kumanyası

Paket ve fitrelerini alan Sri Lankalılar, hem Türkiye’ye hem de hayırseverlere dua etti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YARDIM EDİLİYOR

Başta Afrika ve bazı Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yoksullara yardım eli uzatan Türk hayırseverler, Ramazan ayı nedeniyle de Hint Okyanusu’nda ada ülkesi olan Sri Lanka’daki yoksul Müslümanlara yardım paketleri ve fitre gönderdi.

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI ARACILIĞIYLA GÖNDERİLDİ

Hayırseverlerin, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla gönderdiği paketler, ülkenin Kottara Mulla bölgesinde dağıtıldı. Paket ve fitrelerini aldıktan sonra mutluluk yaşayan Sri Lankalılar, Türkiye ve hayırseverlere dua etti.

''ANADOLU'DAN SELAM GETİRDİK''

Vakfın Sivas İl Başkanı Ahmet Çakmak, Türkiye’den bir grup arkadaşlarıyla Ramazan ayı çalışması yapmak için buraya geldiklerini belirterek, "Burada 75 adet Ramazan kumanya paketi ve 50 adet fitre dağıtımı gerçekleştireceğiz. Anadolu insanının, İstanbul insanının selamını buraya iletmeye geldik. Kardeşlerimizle kucaklaşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, mutluluklarını yaşamaya geldik. Onlarla birlikte olmak için binlerce kilometre yol yapıp geldik. İnşallah çalışmalarımız birçok ülkede devam edecek" dedi.