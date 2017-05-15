AnadoluJet'ten gençlere 19 Mayıs kampanyası

AnadoluJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Jetgençlilere özel kampanya başlattı.

EKSTRA YÜZDE 30 İNDİRİM

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs'a kadar "anadolujet.com" adresinden satın alınan, 23 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda mevcut yüzde 20 Jetgenç indirimine ek yüzde 30 indirim ile diledikleri noktaya seyahat etme fırsatı sunulacak.

Ercan ve aktarmalı uçuşlarda dahil tüm hatlarda geçerli olan ve esnek ücret sınıflarını kapsayan kampanya, promosyon ücret sınıflarında geçerli olmayacak.