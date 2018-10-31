Anadolu'nun 800 yıllık eseri: Nesibe Sultan Şifahanesi

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kayseri'de asırlarca medrese ve şifahane olarak hizmet verdi.

Asırlara meydan okuyan tarihi yapı günümüzde Selçuklu dönemine ait 2 binden fazla eserin ev sahibi.

800 YILLIK ESER

800 yıllık bu eserin yapılışı ise ziyaretçileri duygulandıran bir aşk hikayesine dayanıyor. 2. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan, ordudaki baş sipahiye gönlünü kaptırır.

Fakat ağabeyi Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1 Gıyaseddin Keyhüsrev, bu aşka karşı çıkar. O askeri savaşa gönderir ve sonrasında sipahinin şehadet haberi gelir.

Bunu duyan Nesibe Sultan, bu acıya dayanamaz ve verem olur. Sultan, hayatını kaybetmeden önce ağabeyine bir vasiyet bırakır.

NESİBE SULTAN'IN VASİYETİ

"Benim gibi hasta olanlara bir medrese yaptır, bir şifahane yaptır da derman bulsunlar."

ANADOLU'NUN İLK ŞİFAHANESİ

Bu vasiyet üzerine 1206 yılında, 2 bin 800 metrekare alana Gevher Nesibe Şifahanesi inşa edilir.

Anadolu'nun ilk şifahanesi ve aynı zamanda dünyanın ilk tıp fakültesi olan şifahanede binlerce tıp öğrencisi yetişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze olarak hizmet veren Gevher Nesibe Şifahanesi'ni 4 yılda 400 bin kişi ziyaret etti.