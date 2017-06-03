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Anadolu'nun ilk barajının açılması için gün sayılıyor

Hitit Barajı ve çevresindeki düzenlemelerin yüzde 65'lik kısmı tamamlandı.

03.06.2017 - 13:34
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Anadolu'nun ilk barajının açılması için gün sayılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, çağının en büyük devleti olan Hitit İmparatorluğu'ndan kalan tarihi mirasın gelecek nesillere aktarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu'nun ilk barajının açılması için gün sayılıyor

Hititlerin, Çorum-Alacahöyük'te bulunan başkentleri Hattuşaş'ın içme ve sulama suyu ihtiyacı için inşa ettiği ve Anadolu'nun ilk barajı olma özelliğine sahip Hitit Barajı koruma altına alınarak, vatandaşların ziyaretine açılacak.

İNŞAATIN YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI

Sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, doğal tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri yapımında inşaatın yüzde 65'lik kısmı tamamlandı.

Anadolu'nun ilk barajının açılması için gün sayılıyor

35 BİNDEN 70 BİNE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla ilk çağda Avrupa ve Ortadoğu'nun mitolojisini, dilini, dinini, siyasetini büyük ölçüde etkileyen Hititlerin başkenti Alacahöyük'ün ziyaretçi sayısının 35 binden 70 bine çıkması hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak tabiat ve tarih varlıklarını korumak görevimiz çünkü Türkiye'de tabiat ve tarih iç içe. Aynı Zeynel Bey Türbesi'nin Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalmaması için iki kilometre taşımamızda olduğu gibi, Alacahöyük'teki Hitit Barajı'nı da koruyoruz. İlklerin bakanlığı olarak sadece Türkiye'nin değil dünya tarihi için de önemli mirasların gelecek nesillere aktarımı için çalışmalarımız sürecek." dedi.

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