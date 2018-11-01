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Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Anadolu kültür ve müziğini bağlama icraları üzerinden temsil eden Bengi Bağlama Üçlüsü 30. sanat yılını İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda özel bir konserle kutluyor.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 15:23..
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Bengi Bağlama Üçlüsü, 30 yıl önce Okan Murat Öztürk’ün hayali, Özay Önal ve Erdem Şimşek’in bu hayale ortak olmasıyla kuruldu.

Amaçları Anadolu ve bağlamanın eşsiz avaz ve namelerini kendilerine has ahenk ve yorumla seslendirmekti.

30'UNCU SANAT YILI

Üçlü, bu sevdayla çıktıkları yolculukta, 2 Kasım’da yeni bir menzile ulaşıyor, 30. sanat yıllarını CRR’de dinleyicilerle kutluyorlar. Bu kutlamaya saz icrasının günümüz üstadlarından Erol Parlak ve tabiatı türkü gibi okuyup, anladıklarını çöğürüyle anlatan doğadaki insan Serdar Kılıç eşlik ediyor.

Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

UNUTULMAYACAK KONSER

Bengi Bağlama Üçlüsü 30. Yıl Özel Konseri ile müzikseverler; yaşadığımız toprakların ses hafızasına, 30 yıllık bir sevda yolculuğuna ve zihinlerden silinmeyecek bir konsere şahitlik edecek.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

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