Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde apartmanın 5’inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlike bir yöntem kullandı.
ÇATIDAN İPLE ÇOCUĞU SARKITTI
5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye sokan kadına tepki gösterdi.
Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı VİDEO