1 Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çalan çift Giresun'da beş ayrı marketten bir günde çarşafını kullanarak 22 teneke zeytinyağı çalan kadın ve kocası gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan çift serbest kaldı.

2 Endonezya'da ölü yakma töreni Endonezya'nın Bali eyaletinde, "Ngaben" olarak adlandırılan ve Hindu ritüellerinin sonuncusu olan geleneksel ölü yakma töreni düzenlendi. Hindular törene ilgi gösterdi.

3 Piknik dönüşü traktör devrildi: 3 kişi öldü Tokat Pazar'da traktör römorkunun devrilmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

4 Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı Şanlıurfa'da anahtarını evde unutan kadın beline ip bağladığı çocuğu çatıdan balkona sarkıtarak içeri soktu.

5 300 beygirlik uçak motoruna sahip motosiklet Brezilyalı eski Formula One sürücüsü tarafından geliştirilen TMC Dumont, ilginç tasarımı ve sahip olduğu uçak motorundan çıkan ses sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

6 Yıldırım isabet eden turist öldü Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten biri hayatını kaybetti. Diğer turist ise yaralandı.